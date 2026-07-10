Marionette d’Estate Spettacoli e laboratori Tradizione sempre viva

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziato il Festival MadE. Marionette d’Estate, organizzato dalla Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli e dall’Associazione Grupporiani. La manifestazione prevede spettacoli e laboratori dedicati alle marionette, con eventi che si svolgono in diversi luoghi della città. La kermesse, giunta alla sua edizione, si concentra sulla tradizione delle marionette, portando in scena spettacoli dal vivo e attività pratiche rivolte a pubblico di tutte le età.

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Al via il ’ Festival MadE. Marionette d’Estate ’ della Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli e dell’Associazione Grupporiani che si svolgerà da domani al 19 luglio agli spazi di BASE Milano con spettacoli, formazione, cinema e laboratori per far vivere ai bambini e agli adulti un’esperienza collettiva che celebra l’immaginazione, la creatività e il valore della cultura come luogo di partecipazione e comunità. La manifestazione nasce dall’idea che il Teatro di Figura sia un linguaggio vivo, capace di attraversare generazioni, culture e sensibilità diverse. Con la sua seconda edizione, il Festival si conferma come uno spazio di incontro, scoperta e condivisione, in cui la tradizione dialoga con la contemporaneità e l’arte della marionetta si apre a nuovi sguardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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