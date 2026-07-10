È iniziato il Festival MadE. Marionette d’Estate, organizzato dalla Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli e dall’Associazione Grupporiani. La manifestazione prevede spettacoli e laboratori dedicati alle marionette, con eventi che si svolgono in diversi luoghi della città. La kermesse, giunta alla sua edizione, si concentra sulla tradizione delle marionette, portando in scena spettacoli dal vivo e attività pratiche rivolte a pubblico di tutte le età.

Al via il ’ Festival MadE. Marionette d’Estate ’ della Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli e dell’Associazione Grupporiani che si svolgerà da domani al 19 luglio agli spazi di BASE Milano con spettacoli, formazione, cinema e laboratori per far vivere ai bambini e agli adulti un’esperienza collettiva che celebra l’immaginazione, la creatività e il valore della cultura come luogo di partecipazione e comunità. La manifestazione nasce dall’idea che il Teatro di Figura sia un linguaggio vivo, capace di attraversare generazioni, culture e sensibilità diverse. Con la sua seconda edizione, il Festival si conferma come uno spazio di incontro, scoperta e condivisione, in cui la tradizione dialoga con la contemporaneità e l’arte della marionetta si apre a nuovi sguardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marionette d’Estate. Spettacoli e laboratori. Tradizione sempre viva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La magie de Méliès : aux origines du cinéma moderne | Documentaire Cinéma- AT

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La tradizione della pizza fa tappa a Caselle Torinese: tre giorni di forni accesi, spettacoli e laboratori

Spettacoli e laboratori per bambini. La magia di “Piccino Picciò d’Estate“Sono in programma spettacoli e laboratori dedicati ai bambini, intitolati “Piccino Picciò d’Estate”.

Temi più discussi: BASE Milano: MadE/Marionette d’Estate Festival; Spettacoli, laboratori per bambini e cinema: il programma di 'Marionette d’Estate'; Marionette d’Estate. Spettacoli e laboratori. Tradizione sempre viva; Marionette d'Estate 2026, festival di teatro di figura della Compagnia Carlo Colla & Figli.

Al Museo Internazionale delle Marionette proseguono gli spettacoli quotidiani dell'Opera dei Pupi, patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, con le storie dei Paladini di Francia. - X x.com

Marionette d’Estate. Spettacoli e laboratori. Tradizione sempre vivaAl via il ’Festival MadE. Marionette d’Estate’ della Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli e dell’Associazione Grupporiani che si ... quotidiano.net

Ho bisogno di idee su come gestire una leggera battaglia con marionette draghi reddit

Marionette d'Estate 2026, festival di teatro di figura della Compagnia Carlo Colla & FigliDall'11 al 19 luglio 2026 la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli torna ospite di Base Milano (via Bergognone 34) per la rassegna estiva di teatro di figura Marionette d'Estate, giunta quest' ... mentelocale.it