La vittoria ai Mondiali 2026 potrebbe portare a una riduzione significativa del montepremi per la squadra spagnola a causa di una doppia tassazione negli Stati Uniti. I giocatori potrebbero ricevere importi più bassi del previsto, poiché sono soggetti a imposte sia nel paese ospitante che nel proprio. Questa situazione potrebbe comportare una diminuzione delle quote destinate ai singoli calciatori rispetto a quanto previsto inizialmente.

La vittoria della Spagna ai Mondiali 2026 potrebbe diventare una beffa per quanto riguarda il montepremi da incassare. I calciatori potrebbero infatti subire una riduzione significativa degli importi a causa della doppia tassazione applicata negli Stati Uniti e che riguarda gli sportivi professionisti. Spagna vittoria ai Mondiali 2026, montepremi colpito dai dazi Cos’è la jock tax Perché la Federazione spagnola può evitare il taglio più pesante Quanto possono perdere i giocatori della Spagna Spagna vittoria ai Mondiali 2026, montepremi colpito dai dazi Secondo quanto riportato da SkyTg24, il nodo riguarda la tassazione statunitense sugli atleti stranieri che hanno prodotto reddito sportivo durante il torneo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Vittoria dei Mondiali con beffa dazi sul montepremi per la Spagna, doppia tassa e quota ridotta ai giocatori

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