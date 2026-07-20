Aggiungete una stella alla maglia della Spagna ed esplode la festa sul volo Ryanair | l’annuncio del pilota dopo la vittoria ai Mondiali – Il video

Il comandante di un volo Ryanair ha annunciato che chi indossa una maglia della nazionale spagnola con una sola stella dovrà acquistarne una nuova, dopo la vittoria ai Mondiali. La frase ha scatenato l’entusiasmo tra i passeggeri, portando a una vera e propria festa a circa diecimila metri di altezza. Il video dell’evento mostra i passeggeri che reagiscono con allegria all’annuncio, mentre alcuni si scattano foto e condividono il momento.

«Chi ha la maglia della nazionale spagnola con una sola stella, purtroppo dovrà comprarne una nuova». È bastata questa battuta, pronunciata all’interfono dal comandante di un volo Ryanair per far esplodere la festa a diecimila metri d’altezza. I passeggeri a bordo, molti dei quali con indosso i colori della propria nazionale, stavano viaggiando col fiato sospeso e senza connessione internet, nel disperato tentativo di capire se la Spagna fosse riuscita a laurearsi campione del mondo. A sciogliere la tensione ci ha pensato direttamente il pilota, che ha scelto il modo più originale per comunicare la vittoria ai suoi passeggeri. Non appena l’annuncio del capitano è risuonato all’interno della cabina, il velivolo si è trasformato all’improvviso nella curva di uno stadio. 🔗 Leggi su Open.online

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