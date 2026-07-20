Quanto vale la vittoria della Spagna ai Mondiali | i premi e l’effetto sul Pil

La vittoria della nazionale spagnola ai Mondiali ha portato premi economici ufficiali e un incremento temporaneo del PIL. Le squadre vincitrici ricevono premi in denaro dai organizzatori e aumentano i ricavi da diritti televisivi e sponsorizzazioni. La conquista del titolo può anche favorire un aumento delle spese turistiche e di consumi nel paese vincitore, anche se l’effetto sul lungo termine è difficile da quantificare. La finale ha visto la Spagna sconfiggere l’Argentina, con un impatto economico che si estende oltre il risultato sportivo.

Roma, 20 luglio 2026 – La Spagna ha battuto l’Argentina nella finale dei campionati Mondiali di calcio organizzati da Usa, Canada e Messico. Ma oltre al risultato sportivo, che rimane il più importante, la vittoria di un Mondiale ha anche delle ripercussioni economiche per la nazione che alza la coppa. https:www.quotidiano.netvideosportla-spagna-sul-tetto-del-mondo-la-fiesta-a-madrid-per-la-roja-ry94km4b L’effetto è duplice: i premi incassati dalla federazione vincente (la Spagna in questo caso) e pagati dalla Fifa e quello sul Pil della nazione che trionfa. I premi della Fifa. Solo la partecipazione al Mondiale vale 11,5 milioni di dollari, cifra che la Fifa ha versato a ogni nazionale che si è qualificata per i Mondiali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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