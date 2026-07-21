Viola la restrizione e tenta di introdursi in casa di un uomo a Rieti arrestata una donna | la ricostruzione

Una donna stata arrestata a Rieti per violazione di domicilio aggravata dopo aver tentato di introdursi nell’abitazione di un uomo, nonostante fosse sottoposta a una misura cautelare di divieto di avvicinamento. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno sorpreso la donna mentre cercava di forzare una finestra. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, come comunicato dalle forze dell’ordine. L’intervento a Rieti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza (NUE) da parte della vittima, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver notato il tentativo di intrusione da parte di una persona a lui nota. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Non stavano delinquendo, stavano scappando ed alla Giustizia dovrebbe pensare lo Stato cioè TU ! Vuoi inventare una nuova restrizione legge inutile e probabilmente non Costituzionale come sempre ? Sei tu che proponi le leggi, perché lo dici a noi ? FA x.com

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