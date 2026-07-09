Una donna è stata arrestata a Rieti dopo aver tentato di rubare abbigliamento da un negozio. La donna, nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa mentre si stava vestendo con capi per un valore di circa 140 euro. L’arresto è stato eseguito da un agente fuori servizio, intervenuto immediatamente dopo il furto. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri all’interno di un esercizio commerciale.

Eseguito un arresto a Rieti, dove una donna è stata fermata per furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando la donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa a sottrarre capi di abbigliamento per un valore di circa 140 euro. L’azione è stata interrotta grazie al tempestivo intervento di un militare fuori servizio e del personale del negozio. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Rieti, in via delle Scienze, all’interno di un centro commerciale. La protagonista della vicenda è una donna di nazionalità italiana, già conosciuta dalle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a episodi simili. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna si infila abiti in un negozio di Rieti e fugge, agente fuori servizio entra in azione: arrestata

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