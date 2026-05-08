Manuela Carriero ha rivelato che Francesco Chiofalo si è sottoposto di recente a un intervento chirurgico in anestesia totale. La fidanzata del personaggio pubblico ha condiviso questa informazione durante una trasmissione televisiva, sottolineando che Chiofalo continua a sottoporsi a interventi chirurgici, alimentando così la sua costante attenzione alla chirurgia estetica. La notizia è stata riportata nel corso della puntata di ieri.

Francesco Chiofalo non si ferma, la sua ossessione per la chirurgia lo spinge a sottoporsi sempre a nuovi interventi, ne ha nuovamente parlato la fidanzata Manuela Carriero ieri a La volta buona. In molti lo criticano per il fatto che sia diventato eccessivo negli anni con i ritocchini, lui però sente la necessità di continuare a ricorrere alla chirurgia estetica. La fidanzata a Caterina Balivo ha fatto sapere: "Proprio in queste ore si è sottoposto ad un intervento di tatuaggio istantaneo". Di questo nuovo intervento ne aveva parlato lui stesso nelle ultime settimane, sia sui social che a Belve. La compagna dell'influencer ha fatto sapere che questa tecnica permette di tatuare tutto il corpo oppure una parte molto estesa di esso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manuela Carriero su Francesco Chiofalo svela: “Si è sottoposto ad un intervento in anestesia totale”

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