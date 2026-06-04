Dodici interventi per un fracasso facciale | così i medici hanno ricostruito il viso dell' influencer Adacher

Ci sono voluti 12 interventi per ricostruire il volto di Carlotta Adacher, modella e influencer che il 30 aprile del 2023 è rimasta coinvolta in un incidente che ha lasciato segni evidenti sul suo volto: “Aveva una frattura su più ossa del volto, lo chiamiamo fracasso facciale”, sottolinea. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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