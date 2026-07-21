Il Comune di Orvieto sta cercando di bloccare la realizzazione di un impianto eolico nell’area dell’Alfina, attraverso l’applicazione di un vincolo paesaggistico. L’assessore all’Ambiente ha dichiarato che tutte le azioni sono state messe in atto per impedire la costruzione. La decisione riguarda specificamente l’area soggetta a tutela paesaggistica, con l’obiettivo di fermare il progetto eolico.

"Il Comune di Orvieto sta facendo tutto il possibile per impedire l’impianto eolico dell’Alfina". Lo dice l’assessore all’Ambiente, Andrea Sacripanti che fa il punto della situazione. "Abbiamo espresso in ogni sede la nostra contrarietà al progetto “Phobos“ nelle modalità e nelle dimensioni proposte, ritenendolo incompatibile con il paesaggio, con il patrimonio storico e culturale e con il modello di sviluppo del territorio. Tale posizione è stata rappresentata agli enti competenti attraverso gli atti amministrativi prodotti nel corso del procedimento, nelle Conferenze dei servizi, nelle interlocuzioni istituzionali e anche nelle sedi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Vincolo paesaggistico sull’Alfina". L’obiettivo è “stoppare“ l’eolico

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