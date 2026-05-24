Numerosi progetti di impianti eolici sono fermi o in fase di ritardo nella Maremma. La geotermia è l’unica tecnologia ancora in sviluppo attivo nella regione. Al momento, non ci sono autorizzazioni o avanzamenti significativi per nuove installazioni eoliche. La regione non ha approvato nuove autorizzazioni per parchi eolici, mentre alcuni progetti sono stati sospesi o rallentati. La situazione resta invariata da mesi, con poche novità sul fronte delle rinnovabili.

Grosseto, 24 maggio 2026 – In Maremma il dibattito sulle energie rinnovabili resta apertissimo. Anche perché negli ultimi anni il territorio è stato investito da una pioggia di progetti tra eolico, agrivoltaico e grandi impianti fotovoltaici, spesso presentati da società esterne al territorio e accolti con forti resistenze da comitati, amministrazioni locali e associazioni agricole. Il nodo è sempre lo stesso: trovare un equilibrio tra la necessità di produrre energia pulita e la tutela del paesaggio, che in provincia di Grosseto rappresenta una risorsa economica strategica per turismo, agricoltura e qualità della vita. Non a caso la Regione Toscana continua a esprimere soprattutto pareri negativi sui nuovi progetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinnovabili, Maremma nel limbo: molti progetti sull’eolico al palo. La geotermia resta la via praticabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vado, colpo di Stampi al Chisola: il Lavagnese resta nel limboNel match disputato sul campo del Chisola, il Vado ha ottenuto una vittoria importante contro il Lavagnese, che rimane in una posizione difficile in...

Kenya, Ruto: "Sviluppato progetti di geotermia tra i più avanzati al mondo"Il presidente del Kenya ha dichiarato che il paese ha avviato alcuni dei progetti di geotermia più avanzati a livello mondiale.