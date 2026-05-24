Rinnovabili Maremma nel limbo | molti progetti sull’eolico al palo La geotermia resta la via praticabile

Da lanazione.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Numerosi progetti di impianti eolici sono fermi o in fase di ritardo nella Maremma. La geotermia è l’unica tecnologia ancora in sviluppo attivo nella regione. Al momento, non ci sono autorizzazioni o avanzamenti significativi per nuove installazioni eoliche. La regione non ha approvato nuove autorizzazioni per parchi eolici, mentre alcuni progetti sono stati sospesi o rallentati. La situazione resta invariata da mesi, con poche novità sul fronte delle rinnovabili.

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Grosseto, 24 maggio 2026 – In Maremma il dibattito sulle energie rinnovabili resta apertissimo. Anche perché negli ultimi anni il territorio è stato investito da una pioggia di progetti tra eolico, agrivoltaico e grandi impianti fotovoltaici, spesso presentati da società esterne al territorio e accolti con forti resistenze da comitati, amministrazioni locali e associazioni agricole. Il nodo è sempre lo stesso: trovare un equilibrio tra la necessità di produrre energia pulita e la tutela del paesaggio, che in provincia di Grosseto rappresenta una risorsa economica strategica per turismo, agricoltura e qualità della vita. Non a caso la Regione Toscana continua a esprimere soprattutto pareri negativi sui nuovi progetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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