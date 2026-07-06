Consulta non si può escludere il vincolo paesaggistico per gli impianti tlc

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’esclusione del vincolo paesaggistico per gli impianti di telecomunicazione. Con la sentenza numero 121 depositata oggi, è stato giudicato incostituzionale l’articolo 54-bis del decreto legislativo del 2003. La decisione si basa sul fatto che il vincolo paesaggistico non può essere escluso automaticamente per le installazioni di reti di telecomunicazioni, rendendo quindi necessario il rispetto di tali vincoli anche per questi interventi.

È illegittima l’esclusione del vincolo paesaggistico per la realizzazione di impianti di telecomunicazione. Con la sentenza numero 121, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che - nei casi di installazione o potenziamento di infrastrutture di telecomunicazione su terreni gravati da usi civici - non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio. A sollevare dubbi di costituzionalità era stato il commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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