Nelle province di Firenze e Lucca sono stati sequestrati beni per circa 2 milioni di euro, tra cui immobili, automobili di lusso, quadri e denaro contante. La confisca riguarda un patrimonio riconducibile a un esponente della Mala del Brenta. Tra le proprietà confiscate figurano anche alcune case e veicoli di pregio distribuiti nelle due province toscane. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sulle attività illecite del gruppo criminale.

Firenze, 20 luglio 2026 – Ci sono anche le province di Firenze e Lucca al centro della confisca definitiva di un patrimonio da circa 2 milioni di euro, disposta dal Tribunale di Venezia nell'ambito di un'inchiesta sul riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo della storica organizzazione criminale della Mala del Brenta. L'operazione è stata eseguita dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto dei Comandi Provinciali di Venezia e Firenze, in esecuzione di un'ordinanza di confisca nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per riciclaggio. I beni sequestrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Soldi, quadri, case e auto di lusso: il tesoro di Felice Maniero era (anche) in Toscana. Confiscati i beni della Mala del Brenta

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