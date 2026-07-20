La Guardia di finanza ha sequestrato beni per oltre due milioni di euro a un complice di Felice Maniero, legato alla Mala del Brenta. Tra gli oggetti confiscati ci sono orologi di lusso di marche come Rolex e Cartier, quadri, auto, immobili e una grande quantità di denaro contante. Il sequestro fa parte di un'operazione contro il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali associate all'ex boss e alla sua rete.

Orologi di lusso di marchi come Rolex e Cartier, quadri e auto, oltre che immobili e tantissimo denaro contante. Il bilancio dell'ultimo colpo inferto dalla Guardia di finanza a Felice Maniero e alla Mala del Brenta ammonta a oltre due milioni di euro. Tanto valgono i beni sequestrati nell'operazione di stamattina, lunedì 20 luglio. L'indagine, svolta dalla procura di Venezia, ha portato alla confisca nei confronti di un uomo, considerato un complice dell'ex boss e già condannato per aver riciclato proventi illeciti riconducibili allo stesso Maniero. L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza, con il supporto dei finanzieri dei Comandi provinciali di Venezia e Firenze. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Il «tesoro» di Felice Maniero, confiscati Rolex, quadri, case e auto per due milioni di euro a un complice dell'ex boss: riciclava soldi per la Mala del Brenta

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