villa stabia diventa mamma a 57 anni grazie alla pma

Una donna di 57 anni è diventata mamma grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Le procedure di Pma continuano a evolversi, consentendo a donne di età avanzata di concepire. La possibilità di gravidanza in età così avanzata evidenzia i progressi nel campo della riproduzione assistita. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici del trattamento o sulla salute della madre e del bambino.

Le tecniche di Pma sono sempre più all’avanguardia e riescono a realizzare con sempre maggiore efficacia i desideri di quelle donne che sognano la maternità. Dopo la storia di Flavia Alvaro, diventata mamma a 63 anni a Viareggio, da Castellamare di Stabia arriva oggi la vicenda di una 57enne, diventata mamma grazie alla procreazione medicalmente assistita. Il risultato, definito un importante traguardo nel campo della medicina della riproduzione e della ginecologia, è stato raggiunto a Villa Stabia, come comunicato dall’ufficio stampa del gruppo Omnia Salute-Pma e medicina rigenerativa, che ha reso noto il lavoro dell’équipe guidata dal dottor Alfonso Maria Irollo e composta dai dottori Salvatore Ercolano, Gennaro Calabrese e Fulvio Alifano. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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A Villa Stabia, una donna di 57 anni ha dato alla luce un bambino grazie a un percorso di procreazione assistita. Entrambi stanno bene e i genitori si dicono entusiasti per il traguardo raggiunto con impegno. Continua la lettura : ift.tt/lTFW3qO x.com

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