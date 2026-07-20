Castellammare di Stabia diventa madre a 57 anni grazie alla procreazione medicalmente assistita

Da teleclubitalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 57 anni ha partorito un bambino presso Villa Stabia a Castellammare di Stabia. L’evento si è verificato al termine di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA). La nascita è avvenuta recentemente e la donna ha dato alla luce il bambino senza complicazioni. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie locali.

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Una donna di 57 anni ha dato alla luce un bambino a Villa Stabia, a Castellammare di Stabia, al termine di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA). Un risultato che rappresenta un importante traguardo nel campo della medicina della riproduzione e della ginecologia, reso possibile grazie al lavoro di un'équipe di specialisti. La paziente, di nazionalità straniera, si è affidata ai professionisti del gruppo Omnia Salute – PMA e Medicina Rigenerativa. L'équipe era composta, oltre che dal dottor Irollo, anche dai medici Salvatore Ercolano, Gennaro Calabrese e Fulvio Alifano. Il trasferimento dell'embrione è stato effettuato alla fine dello scorso anno presso il centro di procreazione medicalmente assistita di Gragnano, uno dei tre centri italiani diretti dal dottor Irollo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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