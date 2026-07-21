Una donna di 57 anni è diventata mamma a Castellammare di Stabia grazie a un percorso di procreazione assistita. La nascita si è verificata dopo un trattamento personalizzato di medicina riproduttiva e ginecologia moderna. La procedura ha portato al concepimento e alla nascita del bambino. Non sono stati forniti dettagli sulla data o sulle modalità specifiche del trattamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La nascita del bambino dopo un percorso personalizzato di Pma. Una donna di 57 anni è diventata mamma a Castellammare di Stabia, nella città metropolitana di Napoli, grazie ai progressi raggiunti dalla medicina della riproduzione e dalla ginecologia moderna. Il parto è stato seguito dall’équipe della clinica Villa Stabia, guidata dal dottor Alfonso Maria Irollo, ginecologo originario di Gragnano e specialista in medicina della riproduzione e medicina rigenerativa. Il team di specialisti ha accompagnato la paziente, di nazionalità straniera, in ogni fase del percorso: dalla procreazione medicalmente assistita (Pma) fino alla gravidanza e alla nascita del bambino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mamma a 57 anni grazie alla procreazione assistita: il successo della medicina riproduttiva a Castellammare di Stabia

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