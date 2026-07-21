Un operaio impegnato in lavori di ristrutturazione su un tetto a Vigevano è rimasto gravemente ferito dopo il crollo improvviso della copertura. La struttura si è sgretolata mentre l’uomo si trovava sopra, facendolo precipitare nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale in condizioni critiche. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause del crollo.

Vigevano, 21 luglio 2026 – Il tetto sul quale si trovava per effettuare degli i nterventi di ristrutturazione è crollato all’improvviso e lui è caduto nel vuoto. Il volo. Un operaio di 49 anni si trova ricoverato in condizioni gravissime al policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato trasportato con l’elisoccorso, a seguito dell’infortunio sul lavoro del quale è rimasto vittima intorno alle 9 di questa mattina in via Robecchi, una laterale di corso Torino, nel pieno del centro della città ducale. I detriti che sono finiti in strada da una altezza di diversi metri hanno danneggiato anche un’auto in sosta. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato cittadino, che si stanno occupando dei rilievi per accertare cause e dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano, crolla il tetto che sta ristrutturando: operaio gravissimo

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