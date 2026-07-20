Un ragazzo ha avuto un incidente in monopattino a Vigevano. Secondo quanto riferito, si è schiantato contro un furgone e ora si trova in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia. L’incidente è avvenuto in una strada della città e l’identità del giovane non è ancora stata resa nota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale.

Vigevano (Pavia) – Un ragazzo, del quale non si conosce ancora l'identità, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere finito con il monopattino elettrico contro un furgone. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 19 luglio a Vigevano. Il ragazzo, che era senza documenti, è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ambulanza al San Matteo, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sulla dinamica dello scontro sta indagando la Polizia locale di Vigevano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente in monopattino a Vigevano: si schianta contro un furgone, è gravissimo

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