Cade dal tetto mentre sta lavorando morto operaio nel Livornese

Un operaio di 34 anni è morto dopo essere caduto dal tetto durante un intervento in un'azienda metalmeccanica di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo stava lavorando sul tetto dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Le autorità stanno accertando le cause dell'incidente.

(Adnkronos) – Un operaio di 34 anni ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento presso un’azienda metalmeccanica di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, dipendente di una ditta specializzata con sede in Lombardia, stava effettuando la sostituzione di una copertura in eternit quando il tetto su cui. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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