Un video realizzato con intelligenza artificiale mostra figure riconoscibili, tra cui leader politici, all’interno del Colosseo. Nel filmato, un personaggio con un pollice verso si rivolge a una scena con figure femminili e maschili, tra cui alcune note pubblicamente, mentre si trovano tra i leoni. Il video è stato condiviso su Instagram ed è stato interpretato come un atto provocatorio, generando reazioni di sdegno tra alcuni esponenti di sinistra.

Il generale rilancia un filmato su Instagram realizzato con l’IA e ambientato dentro al Colosseo. Nell’arena si riconoscono Schlein, Boldrini e Conte in mezzo ai leoni: «l’imperatore» fa il pollice verso e la sinistra sbraita. Giuseppe Conte, Elly Schlein, Laura Boldrini e Romano Prodi legati, in mezzo al Colosseo e pronti a esser giustiziati per volere del generale Roberto Vannacci. È l’Intelligenza artificiale ad aver creato un video ai limiti di ciò che dovrebbe essere consentito all’interno della dialettica politica, ma che ha, efficacemente, attirato l’attenzione di tutti. Non una novità certamente: il pioniere di questo tipo di linguaggio è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che Vannacci, strategicamente, ha deciso di imitare. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Video finto di «Robertus Vannaccius» fa sbarellare il circo dei progressisti

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