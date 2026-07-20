Il 10 luglio 2026, su Instagram e TikTok è stato creato l’account Robertus Vannaccius, con immagini di un'imperatore romano. L'account mostra un’immagine di Vannacci come imperatore e un video AI in cui viene rappresentato come un gladiatore che sostiene Futuro Nazionale. Nella biografia si fa riferimento all’iscrizione al partito dell’ex generale.

Il 10 luglio 2026 è nato su Instagram e TikTok Robertus Vannaccius, l’alter ego dell’antica Roma che appoggia il leader di Futuro Nazionale, tanto che nella bio dell’account c’è un rimando all’iscrizione al partito dell’ex generale. Tra richiami a “legionari” e “tradizioni”, nel video pubblicato lunedì 20 si vede Vannaccius nel Colosseo, seduto accanto a Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e alla moglie Camelia Mihailescu (che mostra un dito medio, riprendendo il caso di cronaca in Versilia), che dà il via libera al gladiatore Giuseppus Barbonus (alias Giuseppe Barboni, militante di Futuro Nazionale che a San Benedetto del Tronto ha picchiato un immigrato di origini irachene) per “finire” Elly Schlein, Giuseppe Conte, Laura Boldrini e Romano Prodi a colpi di falce e martello, insieme a un leone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vannacci diventa l'imperatore Robertus Vannaccius, Giuseppe Barboni un gladiatore: il video AI che appoggia FN

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ascoli Piceno, militante Fn Giuseppe Barboni picchia un iracheno che blocca il traffico: "Tormenta la città da mesi" - VIDEOUn uomo è stato ripreso mentre veniva colpito con pugni da un militante di un movimento politico, che ha anche condiviso il video sui social.

Giuseppe Barboni iscritto a Fn parla dopo l'aggressione a San Benedetto, "non dico che vorrei medaglia, ma..."Giuseppe Barboni, imprenditore del settore del lusso e iscritto a Fn, ha raccontato la sua versione dei fatti dopo aver aggredito un cittadino...