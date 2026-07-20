Vannacci ha scritto un libro che ha attirato l’attenzione, portandolo dalla Lega di Salvini a un incarico a Bruxelles. La sua presenza pubblica e le dichiarazioni sembrano essere strumenti per mantenere il suo nome sulla scena politica e mediatica.

Quanto è bravo Vannacci a far parlare di sé. All’insegna del purché se ne parli il generale, partendo da un libro da lui scritto, transitando dalla Lega con Salvini è approdato da Viareggio a Bruxelles. H a fondato un partito tutto suo che i sondaggi continuano a fotografare in costante ascesa. E sta tessendo punto su punto l’alleanza che, come sta dimostrando anche la legge elettorale pronta al round Senato, lo sta portando in coalizione con l’attuale premier Meloni e col centrodestra alle Politiche 2027. Con tanto di video social con un paio di meloni in mano. Senza dimenticare, oltre al cavallo di battaglia remigrazione, di contendersi... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Robertus Vannaccius gladiatore AI: purché se ne parli

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