VIDEO Fila pronto a iniziare | visite mediche anche per Patierno e Manzi

Da anteprima24.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le visite mediche in casa Avellino sono in corso e coinvolgono anche Patierno e Manzi. La società sta completando gli ultimi controlli prima che i calciatori possano unirsi al ritiro di squadra. Contestualmente, si stanno gestendo le trattative ancora aperte sul mercato.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue il programma di visite mediche in casa Avellino, impegnato a definire gli ultimi passaggi prima dell’ingresso in gruppo dei calciatori attesi in ritiro e a gestire le situazioni di mercato ancora aperte. Nella mattinata odierna è stato il turno di Cosimo Patierno e Claudio Manzi, che hanno sostenuto i consueti controlli sanitari presso Villa Ester, tappa obbligata prima del trasferimento a Rivisondoli. Per entrambi, però, il futuro appare ormai lontano dal progetto tecnico biancoverde. Patierno e Manzi figurano infatti tra i calciatori in uscita e sono in attesa di una nuova sistemazione nel corso di questa finestra di mercato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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