Le visite mediche in casa Avellino sono in corso e coinvolgono anche Patierno e Manzi. La società sta completando gli ultimi controlli prima che i calciatori possano unirsi al ritiro di squadra. Contestualmente, si stanno gestendo le trattative ancora aperte sul mercato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue il programma di visite mediche in casa Avellino, impegnato a definire gli ultimi passaggi prima dell’ingresso in gruppo dei calciatori attesi in ritiro e a gestire le situazioni di mercato ancora aperte. Nella mattinata odierna è stato il turno di Cosimo Patierno e Claudio Manzi, che hanno sostenuto i consueti controlli sanitari presso Villa Ester, tappa obbligata prima del trasferimento a Rivisondoli. Per entrambi, però, il futuro appare ormai lontano dal progetto tecnico biancoverde. Patierno e Manzi figurano infatti tra i calciatori in uscita e sono in attesa di una nuova sistemazione nel corso di questa finestra di mercato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Fila pronto a iniziare: visite mediche anche per Patierno e Manzi

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Why I Switched to Concierge Medicine | A Patient's Story

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