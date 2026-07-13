Mattia Liberali si è presentato questa mattina a Monza per le visite mediche con il Como. Dopo aver completato gli esami, il giocatore firmerà un contratto fino al 2031, con uno stipendio netto di un milione di euro a stagione più bonus. La firma è attesa nelle prossime ore.

È quasi arrivato il momento della firma. Mattia Liberali è sbarcato questa mattina a Monza per sottoporsi alle visite mediche di rito con il Como, dove firmerà un contratto fino al 2031 a un milione di euro netto a stagione più bonus. Un'operazione che si concretizza dopo settimane di trattative e che porta il giovane trequartista classe 2007 a fare il grande salto dalla Serie B, dopo un'ottima stagione con il Catanzaro, alla Serie A e alla Champions League. Intercettato fuori dal centro medico, Liberali ha salutato i presenti con poche parole ma significative: "Sono contento, ho già parlato con Fabregas: non vedo l'ora di iniziare". Il ragazzo ex Milan sembra pronto per questa nuova avventura, che potrebbe lanciarlo definitivamente anche ad alti livelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Pianetamilan.it - Liberali al Como, svolte in mattinata le visite mediche: "Non vedo l'ora di iniziare"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ex Milan, Liberali al Como: ecco quando sosterrà le visite mediche

Como, Kaiki si presenta: “Fabregas è una stella, non vedo l’ora di iniziare”Il terzino brasiliano, dopo aver giocato con il Cruzeiro, si è presentato alla stampa e ha dichiarato di essere entusiasta di iniziare.

Argomenti più discussi: Como-Liberali, Ludi conferma: Preso perché è forte. Chalobah? Non c'è trattativa; Catanzaro, il cantiere è aperto.

Como, ecco Liberali alle visite mediche: Non vedo l'ora di cominciare. Sono molto contentoMattinata movimentata a Monza, perché agli Istituti Clinici Zucchi sono in scena in questi istanti le visite mediche di Mattia Liberali. tuttomercatoweb.com

Colpo Liberali per il Como: Ho parlato con Fabregas, non vedo l’ora | VIDEO CMManca solo l’ufficialità per Mattia Liberali: il talentuoso trequartista ha svolto le visite mediche con il Como ... calciomercato.it