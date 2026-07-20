Un attaccante ceco di 21 anni è arrivato in città e si sottoporrà a visite mediche domani. Il suo arrivo è avvenuto nel tardo pomeriggio, alle 19:12. Successivamente, ritirerà il kit ufficiale per iniziare la sua collaborazione con la squadra locale. La presenza del giocatore segna l’inizio delle procedure per il suo trasferimento, che si concluderanno con la firma del contratto e l’ufficialità dell’ingaggio.

Tempo di lettura: 2 minuti Daniel Fila è sbarcato ad Avellino. L’attaccante della Repubblica Ceca, classe 2002, è arrivato in città nel tardo pomeriggio – curiosamente alle 19:12, un orario che non è passato inosservato ai tifosi biancoverdi – per iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell’Avellino. Nella giornata di domani sosterrà le visite mediche di rito, firmerà gli ultimi documenti e raggiungerà il ritiro di Rivisondoli, dove Alessandro Nesta potrà finalmente lavorare con il nuovo centravanti. L’operazione è stata definita con la formula del prestito dal Venezia, accompagnata da un premio di valorizzazione in favore del club irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Daniel Fila sbarca in Irpinia: domani visite mediche e ritiro

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