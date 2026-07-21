Napoli-Tottenham l’idea di scambio Vicario-Milinkovic-Savic è ancora in piedi | ma serve pazienza
L'ipotesi di uno scambio tra il portiere del Napoli e quello del Tottenham rimane attiva. Secondo fonti sportive, si tratta di uno scambio che coinvolgerebbe Guglielmo Vicario e Vanja Milinkovic-Savic, ma non ci sono ancora tempi definiti per l'eventuale accordo. La trattativa richiede ancora tempo e pazienza da parte delle parti coinvolte.
Il mercato dei portieri del Napoli ha un filo che non si spezza. Come racconta il Corriere dello Sport, resta ancora in piedi l’idea di uno scambio con il Tottenham: Guglielmo Vicario in azzurro, Vanja Milinkovic-Savic in Premier League. Un’operazione affascinante, ma che — avverte il quotidiano — richiede pazienza. Perché lo scambio ha senso. L’idea non nasce dal nulla. Da una parte c’è un Milinkovic-Savic in uscita, con il Napoli che chiede almeno 15 milioni e diverse pretendenti dalla Premier. Dall’altra, un Napoli a caccia di un vice-Meret di livello, per il quale restano vive anche altre piste come Falcone del Lecce. In mezzo, il nome di Vicario: un italiano di valore, protagonista al Tottenham, che tornerebbe volentieri nel nostro campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Napoli, idea scambio con il Tottenham: Vicario per Milinkovic-Savic, Juve sorpassata?Il Napoli sta valutando uno scambio con il Tottenham che coinvolgerebbe Vicario e Milinkovic-Savic.
Leggi anche: Milinkovic-Savic verso Besiktas: Vicario idea Napoli
Temi più discussi: Calciomercato Napoli, l'ultima idea porta allo scambio: Milinkovic-Savic al Tottenham per Vicario; Mondiali, Roma, Juve e Napoli: le ultimissime; Napoli, idea scambio con il Tottenham: Vicario per Milinkovic-Savic, Juve sorpassata?; CDS – NAPOLI, SPUNTA LO SCAMBIO CON IL TOTTENHAM: MILINKOVIC-SAVIC PER VICARIO.
Calciomercato Napoli, l’ultima idea porta allo scambio: Milinkovic-Savic al Tottenham per Vicario Articolo completo nel primo commento. facebook
Milinkovic, idea scambio con Vicario! Rai: possibile asse Napoli-TottenhamCalciomercato Napoli, può accendersi l'asse con il Tottenham: si valuta lo scambio tra i portieri Vanja Milinkovic-Savic e Guglielmo Vicario ... tuttonapoli.net
Napoli, possibile scambio di portieri col Tottenham: Vicario in azzurro, Milinkovic a LondraLa situazione portieri è in evoluzione in casa Napoli: con l'addio di Antonio Conte e l'arrivo Massimiliano Allegri possono cambiare le gerarchie. tuttomercatoweb.com