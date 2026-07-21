Napoli-Tottenham l’idea di scambio Vicario-Milinkovic-Savic è ancora in piedi | ma serve pazienza

Da ilnapolista.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ipotesi di uno scambio tra il portiere del Napoli e quello del Tottenham rimane attiva. Secondo fonti sportive, si tratta di uno scambio che coinvolgerebbe Guglielmo Vicario e Vanja Milinkovic-Savic, ma non ci sono ancora tempi definiti per l'eventuale accordo. La trattativa richiede ancora tempo e pazienza da parte delle parti coinvolte.

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Il mercato dei portieri del  Napoli  ha un filo che non si spezza. Come racconta il  Corriere dello Sport, resta  ancora in piedi l’idea di uno scambio con il Tottenham:  Guglielmo Vicario  in azzurro,  Vanja Milinkovic-Savic  in Premier League. Un’operazione affascinante, ma che — avverte il quotidiano — richiede  pazienza. Perché lo scambio ha senso. L’idea non nasce dal nulla. Da una parte c’è un Milinkovic-Savic  in uscita, con il Napoli che chiede almeno 15 milioni  e diverse pretendenti dalla Premier. Dall’altra, un Napoli a caccia di un vice-Meret di livello, per il quale  restano vive anche altre piste come Falcone del Lecce. In mezzo, il nome di Vicario: un italiano di valore, protagonista al Tottenham, che tornerebbe volentieri nel nostro campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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