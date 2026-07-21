Napoli-Tottenham l’idea di scambio Vicario-Milinkovic-Savic è ancora in piedi | ma serve pazienza

Notizia in breve

L'ipotesi di uno scambio tra il portiere del Napoli e quello del Tottenham rimane attiva. Secondo fonti sportive, si tratta di uno scambio che coinvolgerebbe Guglielmo Vicario e Vanja Milinkovic-Savic, ma non ci sono ancora tempi definiti per l'eventuale accordo. La trattativa richiede ancora tempo e pazienza da parte delle parti coinvolte.