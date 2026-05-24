Truffa del finto carabiniere Arrestata coppia di pregiudicati
Due persone sono state arrestate per aver truffato un’anziana con la tecnica del finto carabiniere. La coppia di pregiudicati ha chiamato l’anziana, spacciandosi per ufficiali, e le ha chiesto denaro. La vittima ha consegnato una somma di denaro che gli investigatori hanno recuperato durante l’arresto. Le forze dell’ordine hanno fermato gli uomini nel tentativo di consegnare ulteriori somme. La vicenda si è verificata in una zona residenziale.
Due arrestati per truffa a un’anziana con la tecnica del ’finto carabiniere’. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena, hanno arrestato una coppia, un 63enne e una 57enne italiani, pregiudicati, residenti a Cattolica, responsabili di truffa aggravata in concorso e fuga pericolosa in concorso, in danno di un’anziana residente a San Zaccaria. Il primo malvivente al telefono si è qualificato falsamente come carabiniere, convocando urgentemente il marito dell’anziana in caserma a Ravenna, informandolo che il suo veicolo era stato coinvolto, poco prima, in una rapina in gioielleria. Una volta accertato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
ARAGONA, TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE UN ARRESTO
Notizie e thread social correlati
Tentata truffa del finto carabiniere a una coppia di anziani a Montelibretti vicino Roma, l'interventoDue giovani di 23 anni sono stati arrestati a Montelibretti, vicino Roma, con l'accusa di aver tentato di truffare un'anziana coppia fingendosi...
Coppia di anziani raggirata per 7 mila euro con la truffa del finto carabiniere a Cassino, le conseguenzeUna coppia di anziani è stata vittima di una truffa a Cassino, durante la quale sono stati sottratti circa 7 mila euro.
Temi più discussi: Scoperta truffa del finto carabiniere, bloccato raggiro da 35mila euro; Versa 35mila euro, aiuterai le indagini: truffa del finto carabiniere sventata a Cuglieri - L'Unione Sarda.it; La truffa del finto carabiniere sventata a palazzo Loggia; Truffa del finto carabiniere a Ischia, due arresti.
CARABINIERI ROSOLINI: ARRESTATO 19ENNE AUTORE DELLA COSIDDETTA TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE Ieri mattinai Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne catanese, pochi istanti dopo che questi facebook
SIENA, SVENTATA TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE: DUE ARRESTI x.com
Truffa del finto carabiniere. Arrestata coppia di pregiudicatiDue arrestati per truffa a un’anziana con la tecnica del ’finto carabiniere’. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile ... ilrestodelcarlino.it
Arrestato 19enne autore della truffa del finto carabiniereIeri mattina i Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne catanese, pochi istanti dopo che questi aveva commesso una truffa aggravata in danno di persona an ... siracusaoggi.it