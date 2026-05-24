truffa del finto carabiniere arrestata coppia di pregiudicati

Notizia in breve

Due persone sono state arrestate per aver truffato un’anziana con la tecnica del finto carabiniere. La coppia di pregiudicati ha chiamato l’anziana, spacciandosi per ufficiali, e le ha chiesto denaro. La vittima ha consegnato una somma di denaro che gli investigatori hanno recuperato durante l’arresto. Le forze dell’ordine hanno fermato gli uomini nel tentativo di consegnare ulteriori somme. La vicenda si è verificata in una zona residenziale.