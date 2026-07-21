Un incidente ha bloccato questa mattina una delle principali arterie di collegamento, causando code di diversi chilometri. La viabilità è rimasta paralizzata per circa due ore, con veicoli fermi e senza possibilità di transito. La strada è stata riaperta solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. Non si registrano feriti gravi. La circolazione sta tornando lentamente alla normalità.

Nel dibattito su un’auspicabile e sempre maggiore fruizione della classica stagione turistica allargandola a tutto l’anno, si inserisce anche Enrico Cavalieri d’Oro (foto), titolare insieme alla moglie de "La Bottega di Comacchio", portando le proprie idee nel dibattito aperto dal Carlino sul tema arricchito da autorevoli interventi come quello di Gianfranco Vitali, presidente Ascom, e dal Ceo di Village Open Air, Adriano d’Andrea Ricchi. "Sull’argomento sarebbe auspicabile anche l’intervento da parte dei nuovi amministratori locali per conoscerne i pareri – precisa, e aggiunge –, e condivido appieno la concezione di Vitali sulla pluricentrica funzione dell’ Abbazia di Pomposa nella valorizzazione e promozione del territorio tutto, perché è sterile turisticamente se si issano i campanili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Viabilità veloce e sicura per attrarre il turismo"

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