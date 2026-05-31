Il Giro d'Italia si è concluso a Roma con la vittoria di Jonathan Milan nella tappa finale, che ha incoronato Vingegaard come vincitore generale. Al termine della corsa, il sindaco e il ministro degli Esteri hanno rilasciato dichiarazioni ai microfoni dell'AGI. Il ministro Tajani ha affermato che la corsa rappresenta un importante strumento per attrarre turismo.

AGI - Il Giro d'Italia si conclude a Roma. Al termine dell'ultima tappa vinta da Jonathan Milan che ha incoronato vincitore Vingegaard, il sindaco Roberto Gualtieri e il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlano ai microfoni dell'AGI. "E' stato un giro bellissimo c'è un'atmosfera straordinaria con tantissimi cittadini, turisti, appassionati - ha detto il primo cittadino di Roma - per quanto riguarda il percorso - che dire? - è un percorso unico al mondo. Siamo orgogliosi di portare queste immagini e di celebrare un Giro che è stato straordinario davvero, che ha avuto un successo di pubblico in tutte le sue tappe e che si conclude degnamente a Roma, per il quarto anno di fila. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tajani: "Giro d'Italia straordinario veicolo per attrarre turismo"

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Tajani: Giro ambasciatore della diplomazia e volano per industria sportiva

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