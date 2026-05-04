Conflavoro Pmi e Riviera Sicura | intesa per rafforzare formazione accoglienza e occupazione nel turismo

Conflavoro Pmi Rimini e l'associazione Riviera Sicura hanno firmato un accordo di collaborazione con UCM Italy, ente specializzato nella creazione di percorsi formativi e tirocini internazionali nel settore turistico-ricettivo. La collaborazione prevede attività congiunte volte a promuovere formazione, accoglienza e occupazione nel turismo, coinvolgendo anche il progetto EuroEst. L'iniziativa mira a rafforzare le competenze e le opportunità di inserimento lavorativo in questo comparto.

Conflavoro PMI Rimini e l'Associazione Riviera Sicura annunciano la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con UCM Italy, realtà impegnata nello sviluppo di percorsi formativi e tirocini internazionali nel comparto turistico-ricettivo, anche attraverso il progetto EuroEst, rivolto in.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate PMI, Roberto Capobianco, Conflavoro: “Un passo avanti decisivo per competitività, trasparenza e crescita delle imprese”“L’entrata in vigore della Legge annuale sulle PMI rappresenta un segnale concreto e positivo nella direzione di un rafforzamento strutturale del... Leggi anche: Turismo, l'assessore Amata riceve il Console del Marocco: "Rafforzare la cooperazione nel Mediterraneo" Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Rimini for Iran. Una trentina gli studenti persiani impiegati nel ricettivo; Rimini for Iran: in un mese proposte di lavoro per oltre 30 studenti iraniani. Payback dispositivi medici. Conflavoro PMI Sanità: Inserire franchigia in Manovra per tutelare PMI e garantire sanità sostenibileÈ urgente rivedere il meccanismo del payback sui dispositivi medici, oggi considerato retroattivo e sproporzionato, introducendo già nella legge di Bilancio 2026 una franchigia per le piccole e medie ... ilgiornale.it Manovra. Conflavoro PMI Sanità: Prevedere franchigia per payback dispositivi mediciLa richiesta per tutelare le PMI e la sostenibilità del sistema sanitario. Broya de Lucia: Dal momento dell’accettazione in Pronto soccorso ai grandi interventi chirurgici la salute del cittadino ... quotidianosanita.it Conflavoro PMI. . La rivoluzione dell'AI sta trasformando la sicurezza sul lavoro: • Nuove tecnologie per un futuro più sicuro • Scopri come l'intelligenza artificiale può proteggere te e i tuoi colleghi. Cosa significa questo cambiamento per il tuo posto di lavoro - facebook.com facebook