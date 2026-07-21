Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 20 | 25

Nella serata del 21 luglio 2026, alle ore 20:25, si segnala un servizio di Astral infomobilità riguardante la viabilità nel quartiere Aurelio a Roma. La comunicazione fornisce aggiornamenti sul traffico e sulla mobilità nella zona, senza specificare dettagli aggiuntivi o cause di eventuali disagi. La comunicazione è stata diffusa dalla redazione di Astral infomobilità, un servizio ufficiale della regione Lazio.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo ancora con il quartiere Aurelio a causa di un incendio di vado nel parco dell'acquafredda resta chiusa al traffico via Aurelia tra via Gregorio XI e il raccordo anulare in direzione di Civitavecchia ancora chiusa in entrambe le direzioni via di Acquafredda via di Boccea via Nazareth via Gregorio XI è in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco andiamo ora sul Raccordo Anulare in carreggiata interna a code per traffico intenso tra Pontina e Ostiense per Chi ha diretto verso litorale si segnalano code per un po' in panne sulla via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 del 21 luglio 2026, si segnalano code all’ingresso dell’aeroporto di Fiumicino.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 20:25Alle 20:25 del 7 luglio 2026, sulla A24 a Roma si sono formate code a causa di un incidente.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 15 | 25.

La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il grande raccordo anulare traffico ... romadailynews.it

Rieti: assessora Lavori pubblici Lazio, bene impegno Regione per rilancio del TerminilloL'impegno della Regione Lazio per il rilancio del Terminillo si concretizza grazie alla delibera approvata dalla Giunta regionale, che ... agenzianova.com