Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25

Alle 7:25 del 21 luglio 2026, si segnalano code all’ingresso dell’aeroporto di Fiumicino. La viabilità sulla rete stradale della regione Lazio mostra rallentamenti tra le vie principali che collegano l’aeroporto alla città. Nessun incidente segnalato, ma il traffico risulta congestionato nelle zone di accesso e uscita dall’aeroporto, con tempi di percorrenza più lunghi del normale. La situazione interessa anche alcune arterie vicine, con traffico intenso in entrambe le direzioni.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma Fiumicino dove ci segnalano code 3 raccordo l'aeroporto in quest'ultimo direzione a causa di un incidente sul Raccordo Anulare invece prime cose in carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e Appia metterne esterna si registra un auto in coda tra Prenestina e la A24 roma-teramo ci spostiamo la puntina code tra Pomezia Castel Romano in direzione Roma sempre in entrata verso Roma sulla Flaminia auto in coda tra il raccordo anulare e vedo due punti in direzione centro il trasporto pubblico cantieri attivi nella stazione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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