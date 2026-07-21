Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 17 | 25
Alle 17:25 del 21 luglio 2026, si segnalano ancora disagi sulla strada Pontina, secondo il servizio Astral infomobilità della Regione Lazio. La viabilità presenta rallentamenti e possibili blocchi, senza dettagli specifici sulle cause. La situazione rimane sotto monitoraggio e non sono stati comunicati interventi immediati. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a pianificare percorsi alternativi.
Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sulla Pontina a causa di un incendio divampato in viale Vincenzo marronaro si sono formati incolonnamenti da Spinaceto fino al Raccordo in ingresso a Roma attenzione alla presenza di fumo in carreggiata andiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna si rallenta per traffico tra via Salaria più avanti tra Nomentana e Prenestina ancora tra Laurentina e Pontina in esterna abbiamo code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino sino alla Tuscolana ci spostiamo ora sulla tratto Urbano della A24 per chi proviene dal raccordo resta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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