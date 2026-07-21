Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 17 | 25

Notizia in breve

Alle 17:25 del 21 luglio 2026, si segnalano ancora disagi sulla strada Pontina, secondo il servizio Astral infomobilità della Regione Lazio. La viabilità presenta rallentamenti e possibili blocchi, senza dettagli specifici sulle cause. La situazione rimane sotto monitoraggio e non sono stati comunicati interventi immediati. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a pianificare percorsi alternativi.