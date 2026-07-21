Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 16 | 25
Nelle ore pomeridiane di ieri, la viabilità nella zona di Roma e nel Lazio ha registrato disagi a causa di un problema di mobilità segnalato da Astral infomobilità. La circolazione su alcune strade principali è risultata rallentata o interrotta, senza specificare le cause. La situazione è ancora monitorata e non sono stati comunicati tempi di ripristino. La regione Lazio ha aggiornato gli utenti sui disagi in corso attraverso i canali ufficiali.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi in queste ore per chi è in transito sulla Pontina per un in divampato in viale Vincenzo marronaro a causa del fumo che si è steso sulla carreggiata Infatti si sono formati incolonnamenti da Spinaceto fino al Raccordo in ingresso a Roma di percussioni sul Raccordo Anulare carreggiata esterna si viaggia a rilento a partire dalla Roma Fiumicino è in interna dalla Laurentina qui a complicare ulteriormente la situazione è un incidente avvenuto proprio all'altezza dell'uscita Pontina e ci spostiamo ora sulla tratto della A24... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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