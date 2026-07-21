Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 16 | 25

Notizia in breve

Nelle ore pomeridiane di ieri, la viabilità nella zona di Roma e nel Lazio ha registrato disagi a causa di un problema di mobilità segnalato da Astral infomobilità. La circolazione su alcune strade principali è risultata rallentata o interrotta, senza specificare le cause. La situazione è ancora monitorata e non sono stati comunicati tempi di ripristino. La regione Lazio ha aggiornato gli utenti sui disagi in corso attraverso i canali ufficiali.