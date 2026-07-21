Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna era per traffico intenso tra Ostiense Pontina e proseguendo tra Ardeatina e Tuscolana ci spostiamo sulla Pontina per un incendio divampato in viale Vincenzo marronaro si sono formate chiude tra il raccordo è Spinaceto In entrambe le direzioni e restando sempre sulla puntina abbiamo cuore anche nei pressi di Castel Romano verso Latina Ma in questo caso per un veicolo in panne andiamo ora sulla Tiburtina per traffico intenso Ci sono code a tratti tra sette ville albuccione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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