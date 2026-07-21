Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 13 | 25
Sul Raccordo Anulare di Roma si registrano rallentamenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio. La viabilità presenta congestioni senza indicazioni di incidenti o lavori in corso. La situazione si verifica alle 13:25 del 21 luglio 2026 e interessa alcune tratte della carreggiata. La circolazione resta critica in alcune zone, con veicoli che procedono a passo d’uomo. Nessun altro dettaglio sulla durata o cause specifiche è stato fornito.
Astral infomobilità saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare rallentamenti in strada senza Appia così interna compra Vico del medesimo tratto pen e consolari cose sulla pietra l'aeroporto di Roma Ciampino Frattocchie In quest'ultima direzione a causa di incidente io fino a Roma invece quando sull'Aurelia tra il raccordo anulare Malagrotta per lavori nel quadrante della capitale rallentamenti sulla via Pontina altezza Torre de' Cenci in direzione del raccordo anulare sempre sulla Pontina incidente all'altezza Aprilia in direzione di Roma per il trasporto pubblico cantieri attivi nella... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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