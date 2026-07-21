Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 12 | 25
Alle ore 12:25 del 21 luglio 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala condizioni di viabilità sul Raccordo Anulare. Non sono stati riportati incidenti o blocchi, ma vengono fornite aggiornamenti sulla situazione del traffico in tempo reale.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare connesse anatra appena diramazione Roma Sud mentre in terra la circolazione si presenta regolare le consolari quasi sull'Appia tra Aeroporto di roma-ciampino e Frattocchie In quest'ultima direzione a causa di un incidente in uscita da Roma a cui anche sull'Aurelia 3 raccordo anulare Malagrotta per lavori quadrante sud della capitale rallentamenti sulla via Pontina altezza Tor de' Cenci in direzione del raccordo anulare per il trasporto pubblico cantieri attivi nella stazione Lepanto della metro a che resterà... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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