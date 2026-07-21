Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 09 | 40

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare ha risolto l'incidente in carreggiata esterna tra la Appia 24 Roma Teramo anche se si segnalano code residue in Italia Invece si registrano cose tra la cassa e il Salaria e poi proseguendo È buffa note Tiburtina così come a sud tra la diramazione Roma Sud Appia il tratto Urbano della A24 via Togliatti porto l'altro in direzione della tangenziale est ci spostiamo code per incidente sulla via Pontina tra Pomezia Castel Romano in direzione Roma incidente anche su via Nettuno 3 Cisterna di Latina via Pontina con la strada chiusa Al km... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:40Alle 09:40 del 9 luglio 2026, Astral infomobilità ha segnalato un servizio sulla viabilità del Raccordo Anulare in esterna.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:40Il 7 luglio 2026 alle 9:40, è stato comunicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 17 | 25.

La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma Fiumicino dove ci segnalano code 3 ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it