Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 09 | 10

Un incidente sulla Roma-Fiumicino ha causato disagi alla viabilità questa mattina. La segnalazione arriva da Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità della Regione Lazio. L’incidente ha coinvolto la strada in direzione dell’aeroporto e sta provocando rallentamenti nel traffico. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione rimane critica in alcune zone, mentre le autorità monitorano la situazione.

Astral infomobilità di Astra che fu mobilità un servizio della regione Lazio risolto incidente sulla roma-fiumicino con le colleghe e racconta l'aeroporto in fase di smaltimento sul Raccordo Anulare invece Si segnala un incidente in carreggiata esterna Zacca usando quadretti per la 24 Roma Teramo cosa serve anche tra Casal del Marmo via del Pescaccio stavolta per traffico Mentre mentre si registra una cosa tra la diramazione Roma Sud Appia il tratto Urbano della A24 Collie altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est ci spostiamo cose per incidente sulla via Pontina tra Pomezia Castel Romano in direzione Roma incidente anche tu lo tra Cisterna di Latina in via Pontina con la strada chiusa Al km 4 die Antolini Azzano infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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