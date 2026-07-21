Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 08 | 40

Notizia in breve

Alle 8:40 del 21 luglio 2026, un incidente sulla Roma-Fiumicino ha causato disagi alla viabilità. Astral Infomobilità, servizio di Astra Mobilità della regione Lazio, ha comunicato l’interruzione del traffico sulla tratta coinvolta. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi. La circolazione sulla strada è attualmente interrotta, con possibili ripercussioni sui collegamenti e sui tempi di percorrenza.