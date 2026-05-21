Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 21 maggio 2026, alle 7:25, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta alcune variazioni. La redazione ha reperito informazioni da Astral Infomobilità, che ha reso disponibile un aggiornamento sulla situazione del traffico. Dai dati raccolti, si segnalano alcune criticità lungo le arterie principali, mentre il servizio regionale ha comunicato interventi specifici per migliorare la circolazione. La situazione potrebbe subire variazioni nel corso della giornata.

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Astral infomobilità trovati dalla redazione Diaz alla disponibilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare con le prime cose in carreggiata è una tra Tiburtina Prenestina è interna tra Casilina e Appia prime cose anche sul tratto Urbano della A24 3 raccordo anulare la tangenziale est In quest'ultima direzione cioè appena entrata verso Roma cose sulla via Flaminia 3 raccordo anulare abbia due punti in direzione centro e quadrante sud della capitale sulla via Pontina code per incidente in direzione Roma tra via dei rutoli e Pomezia situazione analoga via di Pratica con quella in entrambi i sensi di marcia a causa di un... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 07:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico A1 mento come Lil polso do queste ore del... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle reazioni di alcuni fusibilità un servizio della regione Lazio andiamo sul Raccordo Anulare in ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it