Via Marconi, strada alberata e molto frequentata, è stata trasformata in zona 30, con un limite di velocità di 30 kmh stabilito dall’amministrazione comunale. La modifica riguarda l’intera via, che ora limita la velocità dei veicoli per migliorare la sicurezza di pedoni e residenti. La misura si applica a tutti i veicoli che transitano lungo il tratto interessato.

La bellissima ed alberata via Marconi diventa ’ zona 30 ’. L’amministrazione comunale ha introdotto il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo la strada che dal centro sale verso la chiesa parrocchiale e il castello di Bianello, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza - sopratutto di pedoni e ciclisti - in un’area particolarmente frequentata da famiglie, anche per la presenza della scuola dell’infanzia, del nido, dell’oratorio e dell’area tennis. L’intervento ha previsto l’installazione di nuova segnaletica, compresi pannelli luminosi, e la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale nei pressi della chiesa. Riorganizzati anche gli spazi del piazzale davanti alle attività commerciali, dove è stato introdotto il senso unico con ingresso da via Marconi e uscita su via De Gasperi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Marconi diventa ’zona 30’

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