La rivoluzione di Triante | è la prima Zona 30 di Monza e la piazza diventa tutta pedonale
Da domani, i lavori per la trasformazione di Triante in una Zona 30 e area pedonale avranno inizio. La piazza principale diventerà completamente pedonale, limitando il traffico veicolare. La modifica riguarda anche l’installazione di barriere e segnaletica per delimitare le nuove aree. La riqualificazione mira a favorire la mobilità sostenibile e migliorare la vivibilità del quartiere. Nessuna data di fine lavori è ancora stata comunicata.
Monza, 24 maggio 2026 – Triante cambia pelle. Da domani prendono il via i lavori per la realizzazione della prima Zona 30 della città, mentre da luglio partirà il cantiere che ridisegnerà piazza Papa Giovanni XXIII, destinata a diventare la prima vera area pedonalizzata di quartiere e non più soltanto un nodo di traffico con un grande parcheggio. Se n’è parlato ieri al Circolo Cattaneo di viale Vittorio Veneto, in un evento - preambolo alla Monza Paesaggio week - affollato di figure istituzionali, sindaco compreso, tecnici e cittadini. La prima fase riguarda la nuova Zona 30, un intervento da 300mila euro finanziato dal bilancio comunale. I... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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