La rivoluzione di Triante | è la prima Zona 30 di Monza e la piazza diventa tutta pedonale

Notizia in breve

Da domani, i lavori per la trasformazione di Triante in una Zona 30 e area pedonale avranno inizio. La piazza principale diventerà completamente pedonale, limitando il traffico veicolare. La modifica riguarda anche l’installazione di barriere e segnaletica per delimitare le nuove aree. La riqualificazione mira a favorire la mobilità sostenibile e migliorare la vivibilità del quartiere. Nessuna data di fine lavori è ancora stata comunicata.