Dopo vent’anni di attese, il nuovo ponte ciclopedonale che collega Magliana e Marconi è stato completato. La struttura lunga 320 metri attraversa il Tevere all’altezza di Valco San Paolo, offrendo un passaggio diretto tra le due zone della città. La realizzazione di questa infrastruttura era prevista sin dal 2005, e ora permette di attraversare il fiume senza veicoli motorizzati, facilitando il collegamento tra le due sponde.

Trecentoventi metri per attraversare il Tevere, all’altezza di Valco San Paolo. È questa la distanza che deve compiere il ponte ciclopedonale che, dal 2005, è previsto sia realizzato per collegare le due sponde tiberine, partendo da Magliana.Il concorso internazionaleLa novità è che il.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: La pista ciclabile è realtà: un risultato atteso da anni

Morbegno, dopo 20 anni apre il parcheggio atteso da una generazioneDopo vent’anni di attesa, Morbegno ha il suo nuovo parcheggio: 221 posti auto complessivi, di cui 8 riservati alle persone con disabilità, realizzati...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Magliana e Marconi più vicine: il nuovo ponte atteso da 20 anni diventa realtà; Dalla Magliana a Valco San Paolo, il Tevere si accorcia: arriva il ponte della connessione; Roma, a viale Marconi nasce L’Edicoletto: quando la vecchia edicola diventa dormitorio; Magliana, vetri rotti e degrado al Parco d’affaccio del Tevere.

Incendio tossico alla Magliana: fiamme esplodono sulla ciclabile a ridosso del viadotto (video e foto)Una densa colonna di fumo acre è tornata a oscurare il cielo sopra il quartiere Magliana, scatenando il panico tra i residenti e i ciclisti che percorrono abitualmente l’area di Riva Pian Due Torri. U ... msn.com

Da Marconi a Magliana torna il regalo sospeso: nel 2024 ha donato 420 sorrisiGiocattoli ovviamente, ma anche libri e prodotti editoriali. E ancora oggetti per lo sport, dolci tipici, prodotti per la prima infanzia, strumenti per favorire l’arte e la creatività, oggetti di ... romatoday.it

A 150 anni dalla nascita Jack London rimane una figura di spicco nella letteratura mondiale. Se ne parla con Sandro Bonvissuto e Dario Pontuale. Sabato 9 maggio alle 18:00 Sala Nuovo COmitato di Quartiere Magliana - Viale Vicopisano 85 L'event - facebook.com facebook

Un nuovo ponte sul Tevere, da Magliana a Valco San Paolo, al via il concorso internazionale roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com