Via Maj chiusa per rimuovere un’antenna | traffico rallentato in centro

Da bergamonews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Via Angelo Maj è stata chiusa questa mattina tra via Martiri di Cefalonia e via Casalino per permettere la rimozione di un’antenna installata su un edificio. La chiusura ha causato rallentamenti nel traffico in centro città, con i veicoli che hanno incontrato difficoltà a circolare normalmente. La strada resterà chiusa fino al completamento dei lavori di smantellamento. La circolazione viene gestita con eventuali deviazioni temporanee.

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Bergamo. Mattinata di rallentamenti in centro città a causa della chiusura di via Angelo Maj, disposta per consentire la rimozione dell’antenna installata sul tetto di un edificio situato nel tratto compreso tra via Martiri di Cefalonia e via Casalino. La modifica alla viabilità sta provocando qualche disagio alla circolazione, con code e rallentamenti nelle vie limitrofe. A segnalare le modifiche al trasporto pubblico era stata già Atb, con un avviso sul proprio sito. La variazione riguarda le linee 7 e 8: nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 luglio 2026, a causa della chiusura al traffico di via Angelo Maj (nel tratto tra via... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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