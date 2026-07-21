Una gru ha rimosso un’antenna dal tetto di un palazzo in centro a Bergamo. La rimozione ha provocato la chiusura di un tratto di via Angelo Maj tra via Madonna della neve e via Casalino. La chiusura è stata in vigore anche mercoledì 22 luglio. La strada rimasta chiusa ha causato code e traffico intenso nella zona, con disagi per gli automobilisti. La viabilità è tornata alla normalità dopo la fine dei lavori.

I LAVORI. Montata una gru per la rimozione di un’antenna dal tetto di un palazzo: modifiche alla viabilità anche mercoledì 22 luglio. Mattinata di traffico intenso in centro a Bergamo per via della chiusura del tratto di via Angelo Maj compreso tra via Madonna della neve e via Casalino. Stop al traffico per l’installazione di una gru, necessaria per la rimozione di un’antenna dal tetto di un condominio. Il tratto di via Maj resterà chiuso dalle 8 alle 19 di martedì 21 e mercoledì 22 luglio. La zona è presidiata dagli agenti della polizia locale per agevolare la circolazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Si smonta un’antenna, chiuso un tratto di via Angelo Maj: code in centro a Bergamo - Foto

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