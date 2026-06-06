Un incidente sull’A22 a Chiusa ha coinvolto un autobus, provocando due feriti trasportati in ospedale. Il traffico è rallentato, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati nelle zone interessate. Le condizioni dei due feriti non sono state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. La strada rimane parzialmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Come si sono evoluti i tempi di percorrenza dopo l'impatto?. Quali sono le condizioni attuali dei due feriti trasportati in ospedale?. Perché il traffico resta congestionato nonostante la carreggiata sia libera?. Quanto tempo occorrerà per normalizzare la circolazione verso Bolzano?.? In Breve Sinistro avvenuto sabato 6 giugno intorno alle ore 15 vicino a Chiusa.. Due persone ferite lievemente trasportate in ospedale per accertamenti medici.. Ritardi mattutini tra Brennero e Bolzano superiori a 70 minuti.. Traffico attuale sull'A22 con tempi di percorrenza superiori di 30 minuti.. Un autobus coinvolto in un incidente sull’A22 vicino a Chiusa: due feriti e traffico rallentato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incidente autobus sull’A22 a Chiusa: due feriti e traffico rallentato

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