La vertenza Electrolux è stata rinviata a settembre. Dopo l’annuncio di 1.700 esuberi, la chiusura di diverse linee e di uno stabilimento, il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy non ha ancora trovato una soluzione definitiva. La discussione continua senza accordi formali. La situazione rimane aperta e si attende una nuova convocazione per valutare possibili interventi.

La vertenza Electrolux resta aperta e tornerà a settembre. Dopo l’annuncio, nei mesi scorsi, di 1.700 esuberi, della chiusura di diverse linee produttive e di uno stabilimento, il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy non ha ancora portato a una soluzione definitiva. L’incontro con il ministro Adolfo Urso, i sindacati e le istituzioni ha però registrato alcuni passi avanti. Gli incontri tecnici delle ultime settimane tra azienda e organizzazioni sindacali hanno consentito di chiarire diversi punti, anche se non sono stati sufficienti per chiudere la vertenza. Il negoziato riprenderà quindi a settembre, con una nuova serie di incontri tecnici dedicati ai singoli aspetti della crisi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Vertenza Electrolux, rinvio a settembre. La proposta del Governo per gli esuberi

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