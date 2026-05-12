Electrolux dimezza produzione annunciati 1.700 esuberi | otto ore di sciopero in tutti gli stabilimenti

Electrolux, azienda svedese produttrice di elettrodomestici, ha comunicato oggi una riduzione della produzione. Durante una riunione a Venezia, è stato annunciato che circa 1.700 lavoratori saranno coinvolti in esuberi. Contestualmente, è stato deciso uno sciopero di otto ore che coinvolgerà tutti gli stabilimenti italiani della società. La decisione interessa l’intera rete di produzione del gruppo nel paese.

Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato oggi, nel corso di una riunione di Coordinamento nazionale convocata a Venezia, la presenza di 1.700 esuberi su un totale nazionale di circa 4 mila addetti. Lo riferiscono fonti sindacali. Nessuno stabilimento in Italia sarà escluso dalla riduzione di personale. In particolare, è stata annunciata la chiusura dell'impianto di Cerreto d'Esi (Ancona), in cui operano 170 lavoratori. Annunciate otto ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Fim, Fiom e Uilm hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e otto ore di sciopero nazionale, da declinare in ogni stabilimento, contro il piano di ristrutturazione presentato oggi da Electrolux a Mestre (Venezia).🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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