Lunedì si è svolto un incontro al Ministero delle imprese e del made in Italy sul caso Electrolux, che ha annunciato 1.700 esuberi in Italia. La discussione si è concentrata sulla situazione dei lavoratori e sulle possibili strategie di intervento. Le opposizioni hanno criticato la mancanza di una politica industriale chiara da parte del governo. La vicenda coinvolge direttamente i dipendenti e rappresenta un tema di attenzione politica e sociale.

Il caso Electrolux, oltre che un dramma per i 1.700 lavoratori italiani dichiarati in esubero dalla multinazionale svedese, è anche un dossier delicato e politicamente sensibile per il governo Meloni. Che negli ultimi anni ha concesso all’azienda aiuti diretti e indiretti e finora ha assistito inerme alla conclamata crisi dell’elettrodomestico causata tra il resto da costo dell’energia, competizione asiatica e assenza di una strategia industriale. Dopo la doccia fredda dell’11 maggio, quando il gruppo svedese ha comunicato il piano di ristrutturazione che colpisce duramente gli stabilimenti italiani, il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha convocato per lunedì 25 maggio un tavolo al Mimit con azienda, sindacati e rappresentanti delle cinque regioni coinvolte: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lunedì il tavolo su Electrolux al Mimit dopo l’annuncio dei 1.700 esuberi. Governo alla prova, le opposizioni: “Manca politica industriale”

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